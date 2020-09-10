محافظ القاهرة يغرس أول شجرة في بداية تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم بغرس أول شجرة في بداية المرحلة الأولى لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم.وتابع محافظ القاهرة جولته، والتى شملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى العباسية.ومن جانبه أشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير.