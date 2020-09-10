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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يغرس أول شجرة في بداية تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:13 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم بغرس أول شجرة في بداية المرحلة الأولى لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم.

وتابع محافظ القاهرة جولته، والتى شملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى العباسية.

ومن جانبه أشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير.
محافظ القاهرة يغرس أول شجرة في بداية تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم
محافظ القاهرة يغرس أول شجرة في بداية تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم

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