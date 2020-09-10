الحدود الدنيا لطلاب «علمي علوم» بالمرحلة الثانية للتنسيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الناجحين في الدور الأول وهي كالآتي:طب المنصورة 406.5طب جنوب الوادي 406.5طب الزقازيق 406طب القاهرة 406طب سوهاج 406طب بور سعيد 405.5طب طنطا 405.5طب كفر الشيخ 405.5طب المنيا 405.5هندسة بترول و تعدين السويس 405.5طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5طب المنوفية بشبين الكوم 405.5طب بنها 405طب أسيوط 405طب عين شمس 405طب الإسكندرية 405طب حلوان 404.5طب بني سويف 404.5طب السويس 404طب أسوان 404طب الفيوم 404طب أسنان عين شمس 403.5طب أسنان الإسكندرية 403.5طب أسنان القاهرة 403.5طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5طب أسنان المنصورة 403.5طب أسنان جنوب الوادي 403.5طب أسنان طنطا 403.5طب أسنان كفر الشيخ 403.5طب أسنان بني سويف 403.5طب أسنان الفيوم 403.5طب أسنان أسيوط 403.5طب أسنان المنيا 403.5طب أسنان السويس 403.5طب أسنان الزقازيق 403.5صيدلة جنوب الوادي 403صيدلة المنوفية 403صيدلة الفيوم 403صيدلة سوهاج 402.5صيدلة دمنهور 402.5صيدلة طنطا 402.5صيدلة المنصورة 402.5صيدلة الزقازيق 402.5صيدلة مدينة السادات 402.5صيدلة المنيا 402.5صيدلة حلوان 402صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402صيدلة بني سويف 402صيدلة أسيوط 402صيدلة الإسكندرية 402صيدلة القاهرة 402صيدلة بور سعيد 402صيدلة عين شمس 402علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5علاج طبيعي القاهرة 401.5علاج طبيعي بني سويف 401.5علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5علاج طبيعي بنها 401.5تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5طب بيطري المنوفية 400.5طب بيطري المنيا 400.5طب بيطري المنصورة 400.5طب بيطري العريش 400.2طب بيطري بني سويف 400طب بيطري كفر الشيخ 400طب بيطري جنوب الوادي 400طب بيطري الوادي الجديد 400طب بيطري أسوان 400طب بيطري الزقازيق 400طب بيطري سوهاج 400طب بيطري أسيوط 400تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400طب بيطري دمنهور 400طب بيطري الإسكندرية 400طب بيطري القاهرة 400طب بيطري بنها 399.5طب بيطري مدينة السادات 399طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 399ألسن كفر الشيخ 399علوم البترول والتعدين مطروح 398.5طب بيطري مطروح 398.5الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 398حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.5حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 397.5الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 397حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.5سياسة واقتصاد السويس 396.5هندسة القاهرة 396حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 396سياسة واقتصاد بني سويف 396حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.5حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.5حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.5حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.5حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.5حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.5حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.5علوم دمنهور 395.5حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 395تمريض طنطا 395حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.5علوم القاهرة 394.5علوم سوهاج 394.5حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 394حاسبات ومعلومات السويس علوم 394علوم كفر الشيخ 394حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5تمريض دمنهور 393.5حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 393.5علوم الإسكندرية 393.5علوم جنوب الوادي 393.5هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5هندسة عين شمس 393علوم عين شمس 393هندسة المنصورة 393علوم الزقازيق 393ألسن بني سويف 393ألسن عين شمس 393معهد فني صحى طنطا 393علوم الفيوم 392.5هندسة دمياط 392.5تمريض المنصورة 392.5علوم أسيوط 392.5علوم طنطا 392ألسن أسوان 392ألسن المنيا 392علوم المنيا 392المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.5تمريض بور سعيد 391.5علوم بني سويف 391.5علوم حلوان 391.5ألسن الأقصر 391.5علوم المنصورة 391.5ألسن سوهاج 391.5علوم أسوان 391علوم المنوفية بشبين الكوم 391علوم بنها 391علوم السويس 390.5معهد فني صحى المنصوره 390.5تمريض الزقازيق 390.5علوم بنات عين شمس 390.5علوم بور سعيد 390.5علوم دمياط 390هندسة طنطا 390علوم العريش 390هندسة الزقازيق 390تمريض دمياط 390علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390علوم الوادي الجديد 389.7علوم الارض بني سويف 389.5معهد فني صحى الزقازيق 389.5معهد فني صحى الاسكندريه 389.5هندسة سوهاج 389.5هندسة بني سويف 389هندسة الإسكندرية 389فنون تطبيقية بنها 388.5هندسة جنوب الوادي 388الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388تمريض المنوفية بشبين الكوم 388تمريض جنوب الوادي 387.5هندسة بنها بشبرا 387.5هندسة كفر الشيخ 387.5هندسة حلوان 387هندسة المنوفية بشبين الكوم 387هندسة بنها 387تمريض المنيا 387آثار الزقازيق بصان الحجر 387هندسة بور سعيد 387فنون تطبيقية حلوان 386.5فنون جميلة (فنون) أسيوط 386.5علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 386.5فنى صحي جنوب الوادي 386معهد فني صحى بنها 386هندسة حلوان بالمطرية 386هندسة السويس 385.5تمريض سوهاج 385.5تمريض عين شمس 385.5الاعاقة والتأهيل بني سويف 385.5هندسة الفيوم 385.5فنى تمريض طنطا 385هندسة المنيا 384.5معهد فني صحى بنى سويف 384.5معهد فني صحى سوهاج 384تمريض بنها 384إعلام المنوفية 383.5فنون تطبيقية دمياط 383.5هندسة أسيوط 383تمريض أسيوط 383تمريض كفرالشيخ 382.5تمريض الإسكندرية 382.5هندسة أسوان 382.5فنون تطبيقية بني سويف 382.5إعلام القاهرة 382تمريض بني سويف 382تمريض القاهرة 382حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 381.5تربية الزقازيق 381.5هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 381.5تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 381هندسة الطاقة أسوان 381آثار القاهرة 381معهد فني صحى اسيوط 381آثار أسوان 380.5آثار دمياط 380.5ثروة سمكية السويس 380تخطيط عمراني القاهرة 380معهد فني صحى بور سعيد 379.5آثار و لغات مطروح 379.5تمريض الفيوم 379الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 379تربية المنصورة 379حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 378.5إعلام بني سويف 378.5آثار الأقصر 378.5تمريض حلوان 378.5حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 378.5تمريض أسوان 378آثار الفيوم 378تربية طنطا 378فنى تمريض الإسكندرية 377.5حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 377.5تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 377إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 376.5تجارة المنصورة 376إعلام جنوب الوادي 375.5تجارة جنوب الوادي 375.5حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 375.5تجارة سوهاج 375.5فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 375.5تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 375.5حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 375معهد فني صحى اسوان 375فنى تمريض المنصورة 375تربية دمنهور 374.5فنى تمريض المنيا 374تربية المنيا 374تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 374معهد فني صحى اسماعيليه 373.7فنى تمريض كفر الشيخ 373.5الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 373.5آثار سوهاج 373.5فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 373حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 373حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 373آثار جنوب الوادي 373معهد فني صحى رياضه طنطا 372.5زراعة القاهرة 372.5معهد فني صحى امبابة 372.5فنون جميلة (فنون) المنيا 372فنون جميلة (فنون) حلوان 372فنى تمريض الزقازيق 372تربية المنوفية بشبين الكوم 371.5اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 371.5حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 371.5تجارة الزقازيق 371.5فنون جميلة (فنون) المنصورة 371فنون جميلة (عمارة) حلوان 371حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 370.5فنون جميلة (فنون) الأقصر 370.5الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 370.5تجارة أسوان 370.5فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 370تربية عين شمس 370تربية الإسكندرية 370حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 370حاسبات ومعلومات السويس رياضة 369.5تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 369.5المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.5حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 369.5علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل 369.5المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 369.5حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 369زراعة دمنهور 369تجارة دمياط 368.5حاسبات ومعلومات قنا رياضة 368.5حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 368.5تربية بنها 368حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 368تجارة و إدارة أعمال حلوان 367.5تجارة بني سويف 367.5فنى تمريض سوهاج 367.5تجارة أسيوط 367.5زراعة عين شمس 367.5تجارة كفرالشيخ 367حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 367الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 366.5فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 366.5تربية جنوب الوادي 366.5حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 366تربية مدينة السادات 366تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 366حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 366حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 365.5حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 365.5تربية طفولة مبكرة الزقازيق 365.5زراعة الإسكندرية 365.5تجارة الإسكندرية 365تربية سوهاج 365تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 365حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 365معهد فني صحى رياضه المنصورة 364.5معهد فني صحى رياضه الزقازيق 364فنى تمريض جنوب الوادي 364تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 364تجارة دمنهور 363.5تجارة القاهرة 363معهد فني صحى رياضه بنها 363تربية بور سعيد 363معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 363تربية كفر الشيخ 363تجارة طنطا 362.5ألسن كفرالشيخ رياضة 362.5سياسة واقتصاد السويس رياضة 362.5فنى تمريض أسيوط 362.5تجارة السويس 362زراعة المنصورة 361.5تربية الفيوم 361.5تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 361.5تجارة العريش 361.5معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 361تجارة بور سعيد 361تجارة عين شمس 360.5فنى تمريض بني سويف 360تجارة بنها 359.5تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 359تجارة المنوفية بشبين الكوم 358.5سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 358.5معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358علوم الإسكندرية رياضة 358تربية أسيوط 357.5ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 357.5معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 357.5معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 357.5زراعة و موارد طبيعية أسوان 357.5تجارة مدينة السادات 357ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 357زراعة دمياط 357زراعة الإسكندرية بسابا باشا 357حقوق المنيا 356.5الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 355.5تربية طفولة مبكرة المنصورة 355تربية السويس 355معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 355ألسن عين شمس رياضة 355مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 354.5مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 354.5ألسن أسوان رياضة 354تربية طفولة مبكرة بور سعيد 353.5زراعة طنطا 353تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 353زراعة سوهاج 352.5تجارة انتساب موجه المنصورة 352.5التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 352.5ألسن بني سويف رياضة 352المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352تربية بني سويف 352ألسن الأقصر رياضة 351.5معهد فني صحى رياضه بنى سويف 351.5علوم القاهرة رياضة 351.5تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 351فنى تمريض بنها 351تربية حلوان 350تربية جنوب الوادي بالغردقة 350ألسن المنيا رياضة 350معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5تمريض مطروح 349.5علوم دمنهور رياضة 349.5ألسن سوهاج رياضة 348.5زراعة المنوفية بشبين الكوم 348.5زراعة بنها بمشتهر 348معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 348التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 348فنى تمريض الفيوم 348معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 347.5معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 347.5تجارة انتساب موجه الإسكندرية 347.5تجارة انتساب موجه دمياط 347زراعة الزقازيق 347زراعة جنوب الوادي 347تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 346.5معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.5حقوق سوهاج 346تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 346إعلام المنوفية رياضة 346تجارة انتساب موجه الزقازيق 345.5التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 345.5معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 345.5علوم عين شمس رياضة 345فنى صحي جنوب الوادي رياضة 345معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 344.5زراعة الفيوم 344.5تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 344.5التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 344تربية طفولة مبكرة أسيوط 344زراعة المنيا 344المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 344إعلام القاهرة رياضة 344تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 344تربية طفولة مبكرة المنوفية 343زراعة بني سويف 343ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 343العلوم الزراعية البيئية العريش 342.5معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 342تربية بنات عين شمس 341.5معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 341.5زراعة الوادي الجديد 341زراعة مطروح بفوكه 340.5زراعة القاهرة رياضة 340.5علوم طنطا رياضة 340.5تربية رياضية بنين دمياط 340زراعة أسيوط 340المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 340زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 340تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 339.5معهد فني صحى رياضه سوهاج 339.5تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 339.5معهد فني صحى رياضه اسيوط 339تربية طفولة مبكرة المنيا 339تجارة انتساب موجه أسوان 339معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 339تربية (طفولة) طنطا 338.5مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 338المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 338علوم حلوان رياضة 338تربية نوعية المنيا 338زراعة الإسكندرية رياضة 337.5علوم الارض بني سويف رياضة 336علوم كفر الشيخ رياضة 335.5العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 335تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 335فنى تمريض أسوان 335معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 334.5تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 334.5تجارة انتساب موجه دمنهور 334.5زراعة عين شمس رياضة 334.5تربية الزقازيق رياضة 334الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 334علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 333.5فنون جميلة (عمارة) أسيوط 333.5تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 333.5تربية (طفولة) كفر الشيخ 333تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 332.5تجارة انتساب موجه طنطا 332.5فنون جميلة (عمارة) المنيا 332.5تربية طفولة مبكرة دمنهور 332سياحة وفنادق الإسكندرية 332آداب القاهرة 332معهد فني صحى رياضه بور سعيد 332معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 332معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 331.5معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 331علوم جنوب الوادي رياضة 331علوم بنها رياضة 330.5تجارة انتساب موجه القاهرة 330.5تربية (تعليم ابتدائي) بنها 330علوم بنات عين شمس رياضة 330دار العلوم القاهرة 330تربية طفولة مبكرة بني سويف 330فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 329تجارة انتساب موجه بور سعيد 329المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 328.5علوم المنصورة رياضة 328.5معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 328.5المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 328.5معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 328معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 328الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 328القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328عالي هندسة بلبيس 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 328معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 328السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 328أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 328ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 328معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 328عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 328المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 328المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 328تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 328معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 328معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 328المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.5تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 327إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 326.5تجارة انتساب موجه أسيوط 326.5زراعة دمياط رياضة 326.5المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 326علوم الزقازيق رياضة 326علوم الفيوم رياضة 326تجارة انتساب موجه عين شمس 325.5تربية طنطا رياضة 325تربية نوعية الزقازيق 324.5تجارة انتساب موجه بنها 324.5علوم أسوان رياضة 324المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 323.5تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323تجارة انتساب موجه سوهاج 323تجارة انتساب موجه السويس 322.5علوم سوهاج رياضة 322.5أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 322.5آداب المنصورة 322علوم العريش رياضة 322تجارة انتساب موجه العريش 322إعلام جنوب الوادي رياضة 322تجارة انتساب موجه بني سويف 322تربية قناة السويس بالإسماعيلية 321.5زراعة المنصورة رياضة 321.5تربية نوعية أسيوط 321.5تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 321.5تجارة انتساب موجه مدينة السادات 321معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 320.5معهد فني صحى رياضه امبابة 320علوم المنيا رياضة 320تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 319.5تربية الوادي الجديد رياضة 319.5معهد فني صحى رياضه اسوان 318.5تربية طفولة مبكرة القاهرة 318.5المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 318.5زراعة كفر الشيخ رياضة 318زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 317.5إعلام بني سويف رياضة 317.5علوم السويس رياضة 317.5تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 317.5تربية (تعليم ابتدائي) السويس 317.5تربية طفولة مبكرة مطروح 317.5علوم الوادي الجديد رياضة 317.5تربية أسوان 317.5تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 317.5تربية المنصورة رياضة 317.5تربية الإسكندرية رياضة 317.5تربية عين شمس رياضة 317.5علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 317.5علوم بني سويف رياضة 317.5علوم أسيوط رياضة 317.5علوم دمياط رياضة 317.5تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 317.5علوم بور سعيد رياضة 317.5