الحدود الدنيا لطلاب «علمي علوم» بالمرحلة الثانية للتنسيق
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:04 م
إسراء جمالطباعة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الناجحين في الدور الأول وهي كالآتي:
طب المنصورة 406.5
طب جنوب الوادي 406.5
طب الزقازيق 406
طب القاهرة 406
طب سوهاج 406
طب بور سعيد 405.5
طب طنطا 405.5
طب كفر الشيخ 405.5
طب المنيا 405.5
هندسة بترول و تعدين السويس 405.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5
طب المنوفية بشبين الكوم 405.5
طب بنها 405
طب أسيوط 405
طب عين شمس 405
طب الإسكندرية 405
طب حلوان 404.5
طب بني سويف 404.5
طب السويس 404
طب أسوان 404
طب الفيوم 404
طب أسنان عين شمس 403.5
طب أسنان الإسكندرية 403.5
طب أسنان القاهرة 403.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5
طب أسنان المنصورة 403.5
طب أسنان جنوب الوادي 403.5
طب أسنان طنطا 403.5
طب أسنان كفر الشيخ 403.5
طب أسنان بني سويف 403.5
طب أسنان الفيوم 403.5
طب أسنان أسيوط 403.5
طب أسنان المنيا 403.5
طب أسنان السويس 403.5
طب أسنان الزقازيق 403.5
صيدلة جنوب الوادي 403
صيدلة المنوفية 403
صيدلة الفيوم 403
صيدلة سوهاج 402.5
صيدلة دمنهور 402.5
صيدلة طنطا 402.5
صيدلة المنصورة 402.5
صيدلة الزقازيق 402.5
صيدلة مدينة السادات 402.5
صيدلة المنيا 402.5
صيدلة حلوان 402
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402
صيدلة بني سويف 402
صيدلة أسيوط 402
صيدلة الإسكندرية 402
صيدلة القاهرة 402
صيدلة بور سعيد 402
صيدلة عين شمس 402
علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5
علاج طبيعي القاهرة 401.5
علاج طبيعي بني سويف 401.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5
علاج طبيعي بنها 401.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5
طب بيطري المنوفية 400.5
طب بيطري المنيا 400.5
طب بيطري المنصورة 400.5
طب بيطري العريش 400.2
طب بيطري بني سويف 400
طب بيطري كفر الشيخ 400
طب بيطري جنوب الوادي 400
طب بيطري الوادي الجديد 400
طب بيطري أسوان 400
طب بيطري الزقازيق 400
طب بيطري سوهاج 400
طب بيطري أسيوط 400
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400
طب بيطري دمنهور 400
طب بيطري الإسكندرية 400
طب بيطري القاهرة 400
طب بيطري بنها 399.5
طب بيطري مدينة السادات 399
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 399
ألسن كفر الشيخ 399
علوم البترول والتعدين مطروح 398.5
طب بيطري مطروح 398.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 398
حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 397.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 397
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.5
سياسة واقتصاد السويس 396.5
هندسة القاهرة 396
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 396
سياسة واقتصاد بني سويف 396
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.5
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.5
علوم دمنهور 395.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 395
تمريض طنطا 395
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.5
علوم القاهرة 394.5
علوم سوهاج 394.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 394
حاسبات ومعلومات السويس علوم 394
علوم كفر الشيخ 394
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5
تمريض دمنهور 393.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 393.5
علوم الإسكندرية 393.5
علوم جنوب الوادي 393.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5
هندسة عين شمس 393
علوم عين شمس 393
هندسة المنصورة 393
علوم الزقازيق 393
ألسن بني سويف 393
ألسن عين شمس 393
معهد فني صحى طنطا 393
علوم الفيوم 392.5
هندسة دمياط 392.5
تمريض المنصورة 392.5
علوم أسيوط 392.5
علوم طنطا 392
ألسن أسوان 392
ألسن المنيا 392
علوم المنيا 392
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.5
تمريض بور سعيد 391.5
علوم بني سويف 391.5
علوم حلوان 391.5
ألسن الأقصر 391.5
علوم المنصورة 391.5
ألسن سوهاج 391.5
علوم أسوان 391
علوم المنوفية بشبين الكوم 391
علوم بنها 391
علوم السويس 390.5
معهد فني صحى المنصوره 390.5
تمريض الزقازيق 390.5
علوم بنات عين شمس 390.5
علوم بور سعيد 390.5
علوم دمياط 390
هندسة طنطا 390
علوم العريش 390
هندسة الزقازيق 390
تمريض دمياط 390
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390
علوم الوادي الجديد 389.7
علوم الارض بني سويف 389.5
معهد فني صحى الزقازيق 389.5
معهد فني صحى الاسكندريه 389.5
هندسة سوهاج 389.5
هندسة بني سويف 389
هندسة الإسكندرية 389
فنون تطبيقية بنها 388.5
هندسة جنوب الوادي 388
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
تمريض المنوفية بشبين الكوم 388
تمريض جنوب الوادي 387.5
هندسة بنها بشبرا 387.5
هندسة كفر الشيخ 387.5
هندسة حلوان 387
هندسة المنوفية بشبين الكوم 387
هندسة بنها 387
تمريض المنيا 387
آثار الزقازيق بصان الحجر 387
هندسة بور سعيد 387
فنون تطبيقية حلوان 386.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 386.5
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 386.5
فنى صحي جنوب الوادي 386
معهد فني صحى بنها 386
هندسة حلوان بالمطرية 386
هندسة السويس 385.5
تمريض سوهاج 385.5
تمريض عين شمس 385.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 385.5
هندسة الفيوم 385.5
فنى تمريض طنطا 385
هندسة المنيا 384.5
معهد فني صحى بنى سويف 384.5
معهد فني صحى سوهاج 384
تمريض بنها 384
إعلام المنوفية 383.5
فنون تطبيقية دمياط 383.5
هندسة أسيوط 383
تمريض أسيوط 383
تمريض كفرالشيخ 382.5
تمريض الإسكندرية 382.5
هندسة أسوان 382.5
فنون تطبيقية بني سويف 382.5
إعلام القاهرة 382
تمريض بني سويف 382
تمريض القاهرة 382
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 381.5
تربية الزقازيق 381.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 381.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 381
هندسة الطاقة أسوان 381
آثار القاهرة 381
معهد فني صحى اسيوط 381
آثار أسوان 380.5
آثار دمياط 380.5
ثروة سمكية السويس 380
تخطيط عمراني القاهرة 380
معهد فني صحى بور سعيد 379.5
آثار و لغات مطروح 379.5
تمريض الفيوم 379
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 379
تربية المنصورة 379
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 378.5
إعلام بني سويف 378.5
آثار الأقصر 378.5
تمريض حلوان 378.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 378.5
تمريض أسوان 378
آثار الفيوم 378
تربية طنطا 378
فنى تمريض الإسكندرية 377.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 377.5
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 377
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 376.5
تجارة المنصورة 376
إعلام جنوب الوادي 375.5
تجارة جنوب الوادي 375.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 375.5
تجارة سوهاج 375.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 375.5
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 375.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 375
معهد فني صحى اسوان 375
فنى تمريض المنصورة 375
تربية دمنهور 374.5
فنى تمريض المنيا 374
تربية المنيا 374
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 374
معهد فني صحى اسماعيليه 373.7
فنى تمريض كفر الشيخ 373.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 373.5
آثار سوهاج 373.5
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 373
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 373
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 373
آثار جنوب الوادي 373
معهد فني صحى رياضه طنطا 372.5
زراعة القاهرة 372.5
معهد فني صحى امبابة 372.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 372
فنون جميلة (فنون) حلوان 372
فنى تمريض الزقازيق 372
تربية المنوفية بشبين الكوم 371.5
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 371.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 371.5
تجارة الزقازيق 371.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 371
فنون جميلة (عمارة) حلوان 371
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 370.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 370.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 370.5
تجارة أسوان 370.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 370
تربية عين شمس 370
تربية الإسكندرية 370
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 370
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 369.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 369.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 369.5
علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل 369.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 369.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 369
زراعة دمنهور 369
تجارة دمياط 368.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 368.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 368.5
تربية بنها 368
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 368
تجارة و إدارة أعمال حلوان 367.5
تجارة بني سويف 367.5
فنى تمريض سوهاج 367.5
تجارة أسيوط 367.5
زراعة عين شمس 367.5
تجارة كفرالشيخ 367
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 367
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 366.5
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 366.5
تربية جنوب الوادي 366.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 366
تربية مدينة السادات 366
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 366
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 366
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 365.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 365.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 365.5
زراعة الإسكندرية 365.5
تجارة الإسكندرية 365
تربية سوهاج 365
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 365
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 365
معهد فني صحى رياضه المنصورة 364.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 364
فنى تمريض جنوب الوادي 364
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 364
تجارة دمنهور 363.5
تجارة القاهرة 363
معهد فني صحى رياضه بنها 363
تربية بور سعيد 363
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 363
تربية كفر الشيخ 363
تجارة طنطا 362.5
ألسن كفرالشيخ رياضة 362.5
سياسة واقتصاد السويس رياضة 362.5
فنى تمريض أسيوط 362.5
تجارة السويس 362
زراعة المنصورة 361.5
تربية الفيوم 361.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 361.5
تجارة العريش 361.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 361
تجارة بور سعيد 361
تجارة عين شمس 360.5
فنى تمريض بني سويف 360
تجارة بنها 359.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 359
تجارة المنوفية بشبين الكوم 358.5
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 358.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358
علوم الإسكندرية رياضة 358
تربية أسيوط 357.5
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 357.5
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 357.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 357.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان 357.5
تجارة مدينة السادات 357
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 357
زراعة دمياط 357
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 357
حقوق المنيا 356.5
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 355.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 355
تربية السويس 355
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 355
ألسن عين شمس رياضة 355
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 354.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 354.5
ألسن أسوان رياضة 354
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 353.5
زراعة طنطا 353
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 353
زراعة سوهاج 352.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 352.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 352.5
ألسن بني سويف رياضة 352
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352
تربية بني سويف 352
ألسن الأقصر رياضة 351.5
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 351.5
علوم القاهرة رياضة 351.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 351
فنى تمريض بنها 351
تربية حلوان 350
تربية جنوب الوادي بالغردقة 350
ألسن المنيا رياضة 350
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5
تمريض مطروح 349.5
علوم دمنهور رياضة 349.5
ألسن سوهاج رياضة 348.5
زراعة المنوفية بشبين الكوم 348.5
زراعة بنها بمشتهر 348
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 348
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 348
فنى تمريض الفيوم 348
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 347.5
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 347.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 347.5
تجارة انتساب موجه دمياط 347
زراعة الزقازيق 347
زراعة جنوب الوادي 347
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 346.5
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.5
حقوق سوهاج 346
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 346
إعلام المنوفية رياضة 346
تجارة انتساب موجه الزقازيق 345.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 345.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 345.5
علوم عين شمس رياضة 345
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 345
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 344.5
زراعة الفيوم 344.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 344.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 344
تربية طفولة مبكرة أسيوط 344
زراعة المنيا 344
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 344
إعلام القاهرة رياضة 344
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 344
تربية طفولة مبكرة المنوفية 343
زراعة بني سويف 343
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 343
العلوم الزراعية البيئية العريش 342.5
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 342
تربية بنات عين شمس 341.5
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 341.5
زراعة الوادي الجديد 341
زراعة مطروح بفوكه 340.5
زراعة القاهرة رياضة 340.5
علوم طنطا رياضة 340.5
تربية رياضية بنين دمياط 340
زراعة أسيوط 340
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 340
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 340
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 339.5
معهد فني صحى رياضه سوهاج 339.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 339.5
معهد فني صحى رياضه اسيوط 339
تربية طفولة مبكرة المنيا 339
تجارة انتساب موجه أسوان 339
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 339
تربية (طفولة) طنطا 338.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 338
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 338
علوم حلوان رياضة 338
تربية نوعية المنيا 338
زراعة الإسكندرية رياضة 337.5
علوم الارض بني سويف رياضة 336
علوم كفر الشيخ رياضة 335.5
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 335
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 335
فنى تمريض أسوان 335
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 334.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 334.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 334.5
زراعة عين شمس رياضة 334.5
تربية الزقازيق رياضة 334
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 334
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 333.5
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 333.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 333.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 333
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 332.5
تجارة انتساب موجه طنطا 332.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 332.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 332
سياحة وفنادق الإسكندرية 332
آداب القاهرة 332
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 332
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 332
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 331.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 331
علوم جنوب الوادي رياضة 331
علوم بنها رياضة 330.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 330.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 330
علوم بنات عين شمس رياضة 330
دار العلوم القاهرة 330
تربية طفولة مبكرة بني سويف 330
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 329
تجارة انتساب موجه بور سعيد 329
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 328.5
علوم المنصورة رياضة 328.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 328.5
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 328.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 328
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 328
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 328
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328
عالي هندسة بلبيس 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 328
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 328
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 328
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 328
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 328
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 328
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 328
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 328
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 328
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 328
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 328
المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328
تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 327
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 326.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 326.5
زراعة دمياط رياضة 326.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 326
علوم الزقازيق رياضة 326
علوم الفيوم رياضة 326
تجارة انتساب موجه عين شمس 325.5
تربية طنطا رياضة 325
تربية نوعية الزقازيق 324.5
تجارة انتساب موجه بنها 324.5
علوم أسوان رياضة 324
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 323.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323
تجارة انتساب موجه سوهاج 323
تجارة انتساب موجه السويس 322.5
علوم سوهاج رياضة 322.5
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 322.5
آداب المنصورة 322
علوم العريش رياضة 322
تجارة انتساب موجه العريش 322
إعلام جنوب الوادي رياضة 322
تجارة انتساب موجه بني سويف 322
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 321.5
زراعة المنصورة رياضة 321.5
تربية نوعية أسيوط 321.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 321.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 321
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 320.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 320
علوم المنيا رياضة 320
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 319.5
تربية الوادي الجديد رياضة 319.5
معهد فني صحى رياضه اسوان 318.5
تربية طفولة مبكرة القاهرة 318.5
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 318.5
زراعة كفر الشيخ رياضة 318
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 317.5
إعلام بني سويف رياضة 317.5
علوم السويس رياضة 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 317.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 317.5
علوم الوادي الجديد رياضة 317.5
تربية أسوان 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 317.5
تربية المنصورة رياضة 317.5
تربية الإسكندرية رياضة 317.5
تربية عين شمس رياضة 317.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 317.5
علوم بني سويف رياضة 317.5
علوم أسيوط رياضة 317.5
علوم دمياط رياضة 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 317.5
علوم بور سعيد رياضة 317.5
طب المنصورة 406.5
طب جنوب الوادي 406.5
طب الزقازيق 406
طب القاهرة 406
طب سوهاج 406
طب بور سعيد 405.5
طب طنطا 405.5
طب كفر الشيخ 405.5
طب المنيا 405.5
هندسة بترول و تعدين السويس 405.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5
طب المنوفية بشبين الكوم 405.5
طب بنها 405
طب أسيوط 405
طب عين شمس 405
طب الإسكندرية 405
طب حلوان 404.5
طب بني سويف 404.5
طب السويس 404
طب أسوان 404
طب الفيوم 404
طب أسنان عين شمس 403.5
طب أسنان الإسكندرية 403.5
طب أسنان القاهرة 403.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5
طب أسنان المنصورة 403.5
طب أسنان جنوب الوادي 403.5
طب أسنان طنطا 403.5
طب أسنان كفر الشيخ 403.5
طب أسنان بني سويف 403.5
طب أسنان الفيوم 403.5
طب أسنان أسيوط 403.5
طب أسنان المنيا 403.5
طب أسنان السويس 403.5
طب أسنان الزقازيق 403.5
صيدلة جنوب الوادي 403
صيدلة المنوفية 403
صيدلة الفيوم 403
صيدلة سوهاج 402.5
صيدلة دمنهور 402.5
صيدلة طنطا 402.5
صيدلة المنصورة 402.5
صيدلة الزقازيق 402.5
صيدلة مدينة السادات 402.5
صيدلة المنيا 402.5
صيدلة حلوان 402
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402
صيدلة بني سويف 402
صيدلة أسيوط 402
صيدلة الإسكندرية 402
صيدلة القاهرة 402
صيدلة بور سعيد 402
صيدلة عين شمس 402
علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5
علاج طبيعي القاهرة 401.5
علاج طبيعي بني سويف 401.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5
علاج طبيعي بنها 401.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5
طب بيطري المنوفية 400.5
طب بيطري المنيا 400.5
طب بيطري المنصورة 400.5
طب بيطري العريش 400.2
طب بيطري بني سويف 400
طب بيطري كفر الشيخ 400
طب بيطري جنوب الوادي 400
طب بيطري الوادي الجديد 400
طب بيطري أسوان 400
طب بيطري الزقازيق 400
طب بيطري سوهاج 400
طب بيطري أسيوط 400
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400
طب بيطري دمنهور 400
طب بيطري الإسكندرية 400
طب بيطري القاهرة 400
طب بيطري بنها 399.5
طب بيطري مدينة السادات 399
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 399
ألسن كفر الشيخ 399
علوم البترول والتعدين مطروح 398.5
طب بيطري مطروح 398.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 398
حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 397.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 397
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.5
سياسة واقتصاد السويس 396.5
هندسة القاهرة 396
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 396
سياسة واقتصاد بني سويف 396
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.5
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.5
علوم دمنهور 395.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 395
تمريض طنطا 395
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.5
علوم القاهرة 394.5
علوم سوهاج 394.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 394
حاسبات ومعلومات السويس علوم 394
علوم كفر الشيخ 394
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5
تمريض دمنهور 393.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 393.5
علوم الإسكندرية 393.5
علوم جنوب الوادي 393.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5
هندسة عين شمس 393
علوم عين شمس 393
هندسة المنصورة 393
علوم الزقازيق 393
ألسن بني سويف 393
ألسن عين شمس 393
معهد فني صحى طنطا 393
علوم الفيوم 392.5
هندسة دمياط 392.5
تمريض المنصورة 392.5
علوم أسيوط 392.5
علوم طنطا 392
ألسن أسوان 392
ألسن المنيا 392
علوم المنيا 392
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.5
تمريض بور سعيد 391.5
علوم بني سويف 391.5
علوم حلوان 391.5
ألسن الأقصر 391.5
علوم المنصورة 391.5
ألسن سوهاج 391.5
علوم أسوان 391
علوم المنوفية بشبين الكوم 391
علوم بنها 391
علوم السويس 390.5
معهد فني صحى المنصوره 390.5
تمريض الزقازيق 390.5
علوم بنات عين شمس 390.5
علوم بور سعيد 390.5
علوم دمياط 390
هندسة طنطا 390
علوم العريش 390
هندسة الزقازيق 390
تمريض دمياط 390
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390
علوم الوادي الجديد 389.7
علوم الارض بني سويف 389.5
معهد فني صحى الزقازيق 389.5
معهد فني صحى الاسكندريه 389.5
هندسة سوهاج 389.5
هندسة بني سويف 389
هندسة الإسكندرية 389
فنون تطبيقية بنها 388.5
هندسة جنوب الوادي 388
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
تمريض المنوفية بشبين الكوم 388
تمريض جنوب الوادي 387.5
هندسة بنها بشبرا 387.5
هندسة كفر الشيخ 387.5
هندسة حلوان 387
هندسة المنوفية بشبين الكوم 387
هندسة بنها 387
تمريض المنيا 387
آثار الزقازيق بصان الحجر 387
هندسة بور سعيد 387
فنون تطبيقية حلوان 386.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 386.5
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 386.5
فنى صحي جنوب الوادي 386
معهد فني صحى بنها 386
هندسة حلوان بالمطرية 386
هندسة السويس 385.5
تمريض سوهاج 385.5
تمريض عين شمس 385.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 385.5
هندسة الفيوم 385.5
فنى تمريض طنطا 385
هندسة المنيا 384.5
معهد فني صحى بنى سويف 384.5
معهد فني صحى سوهاج 384
تمريض بنها 384
إعلام المنوفية 383.5
فنون تطبيقية دمياط 383.5
هندسة أسيوط 383
تمريض أسيوط 383
تمريض كفرالشيخ 382.5
تمريض الإسكندرية 382.5
هندسة أسوان 382.5
فنون تطبيقية بني سويف 382.5
إعلام القاهرة 382
تمريض بني سويف 382
تمريض القاهرة 382
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 381.5
تربية الزقازيق 381.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 381.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 381
هندسة الطاقة أسوان 381
آثار القاهرة 381
معهد فني صحى اسيوط 381
آثار أسوان 380.5
آثار دمياط 380.5
ثروة سمكية السويس 380
تخطيط عمراني القاهرة 380
معهد فني صحى بور سعيد 379.5
آثار و لغات مطروح 379.5
تمريض الفيوم 379
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 379
تربية المنصورة 379
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 378.5
إعلام بني سويف 378.5
آثار الأقصر 378.5
تمريض حلوان 378.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 378.5
تمريض أسوان 378
آثار الفيوم 378
تربية طنطا 378
فنى تمريض الإسكندرية 377.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 377.5
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 377
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 376.5
تجارة المنصورة 376
إعلام جنوب الوادي 375.5
تجارة جنوب الوادي 375.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 375.5
تجارة سوهاج 375.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 375.5
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 375.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 375
معهد فني صحى اسوان 375
فنى تمريض المنصورة 375
تربية دمنهور 374.5
فنى تمريض المنيا 374
تربية المنيا 374
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 374
معهد فني صحى اسماعيليه 373.7
فنى تمريض كفر الشيخ 373.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 373.5
آثار سوهاج 373.5
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 373
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 373
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 373
آثار جنوب الوادي 373
معهد فني صحى رياضه طنطا 372.5
زراعة القاهرة 372.5
معهد فني صحى امبابة 372.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 372
فنون جميلة (فنون) حلوان 372
فنى تمريض الزقازيق 372
تربية المنوفية بشبين الكوم 371.5
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 371.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 371.5
تجارة الزقازيق 371.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 371
فنون جميلة (عمارة) حلوان 371
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 370.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 370.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 370.5
تجارة أسوان 370.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 370
تربية عين شمس 370
تربية الإسكندرية 370
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 370
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 369.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 369.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 369.5
علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل 369.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 369.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 369
زراعة دمنهور 369
تجارة دمياط 368.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 368.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 368.5
تربية بنها 368
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 368
تجارة و إدارة أعمال حلوان 367.5
تجارة بني سويف 367.5
فنى تمريض سوهاج 367.5
تجارة أسيوط 367.5
زراعة عين شمس 367.5
تجارة كفرالشيخ 367
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 367
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 366.5
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 366.5
تربية جنوب الوادي 366.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 366
تربية مدينة السادات 366
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 366
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 366
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 365.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 365.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 365.5
زراعة الإسكندرية 365.5
تجارة الإسكندرية 365
تربية سوهاج 365
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 365
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 365
معهد فني صحى رياضه المنصورة 364.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 364
فنى تمريض جنوب الوادي 364
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 364
تجارة دمنهور 363.5
تجارة القاهرة 363
معهد فني صحى رياضه بنها 363
تربية بور سعيد 363
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 363
تربية كفر الشيخ 363
تجارة طنطا 362.5
ألسن كفرالشيخ رياضة 362.5
سياسة واقتصاد السويس رياضة 362.5
فنى تمريض أسيوط 362.5
تجارة السويس 362
زراعة المنصورة 361.5
تربية الفيوم 361.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 361.5
تجارة العريش 361.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 361
تجارة بور سعيد 361
تجارة عين شمس 360.5
فنى تمريض بني سويف 360
تجارة بنها 359.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 359
تجارة المنوفية بشبين الكوم 358.5
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 358.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358
علوم الإسكندرية رياضة 358
تربية أسيوط 357.5
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 357.5
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 357.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 357.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان 357.5
تجارة مدينة السادات 357
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 357
زراعة دمياط 357
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 357
حقوق المنيا 356.5
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 355.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 355
تربية السويس 355
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 355
ألسن عين شمس رياضة 355
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 354.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 354.5
ألسن أسوان رياضة 354
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 353.5
زراعة طنطا 353
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 353
زراعة سوهاج 352.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 352.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 352.5
ألسن بني سويف رياضة 352
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352
تربية بني سويف 352
ألسن الأقصر رياضة 351.5
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 351.5
علوم القاهرة رياضة 351.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 351
فنى تمريض بنها 351
تربية حلوان 350
تربية جنوب الوادي بالغردقة 350
ألسن المنيا رياضة 350
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5
تمريض مطروح 349.5
علوم دمنهور رياضة 349.5
ألسن سوهاج رياضة 348.5
زراعة المنوفية بشبين الكوم 348.5
زراعة بنها بمشتهر 348
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 348
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 348
فنى تمريض الفيوم 348
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 347.5
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 347.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 347.5
تجارة انتساب موجه دمياط 347
زراعة الزقازيق 347
زراعة جنوب الوادي 347
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 346.5
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.5
حقوق سوهاج 346
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 346
إعلام المنوفية رياضة 346
تجارة انتساب موجه الزقازيق 345.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 345.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 345.5
علوم عين شمس رياضة 345
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 345
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 344.5
زراعة الفيوم 344.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 344.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 344
تربية طفولة مبكرة أسيوط 344
زراعة المنيا 344
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 344
إعلام القاهرة رياضة 344
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 344
تربية طفولة مبكرة المنوفية 343
زراعة بني سويف 343
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 343
العلوم الزراعية البيئية العريش 342.5
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 342
تربية بنات عين شمس 341.5
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 341.5
زراعة الوادي الجديد 341
زراعة مطروح بفوكه 340.5
زراعة القاهرة رياضة 340.5
علوم طنطا رياضة 340.5
تربية رياضية بنين دمياط 340
زراعة أسيوط 340
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 340
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 340
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 339.5
معهد فني صحى رياضه سوهاج 339.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 339.5
معهد فني صحى رياضه اسيوط 339
تربية طفولة مبكرة المنيا 339
تجارة انتساب موجه أسوان 339
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 339
تربية (طفولة) طنطا 338.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 338
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 338
علوم حلوان رياضة 338
تربية نوعية المنيا 338
زراعة الإسكندرية رياضة 337.5
علوم الارض بني سويف رياضة 336
علوم كفر الشيخ رياضة 335.5
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 335
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 335
فنى تمريض أسوان 335
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 334.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 334.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 334.5
زراعة عين شمس رياضة 334.5
تربية الزقازيق رياضة 334
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 334
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 333.5
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 333.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 333.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 333
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 332.5
تجارة انتساب موجه طنطا 332.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 332.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 332
سياحة وفنادق الإسكندرية 332
آداب القاهرة 332
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 332
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 332
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 331.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 331
علوم جنوب الوادي رياضة 331
علوم بنها رياضة 330.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 330.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 330
علوم بنات عين شمس رياضة 330
دار العلوم القاهرة 330
تربية طفولة مبكرة بني سويف 330
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 329
تجارة انتساب موجه بور سعيد 329
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 328.5
علوم المنصورة رياضة 328.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 328.5
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 328.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 328
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 328
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 328
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328
عالي هندسة بلبيس 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 328
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 328
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 328
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 328
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 328
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 328
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 328
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 328
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 328
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 328
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 328
المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328
تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 327
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 326.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 326.5
زراعة دمياط رياضة 326.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 326
علوم الزقازيق رياضة 326
علوم الفيوم رياضة 326
تجارة انتساب موجه عين شمس 325.5
تربية طنطا رياضة 325
تربية نوعية الزقازيق 324.5
تجارة انتساب موجه بنها 324.5
علوم أسوان رياضة 324
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 323.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323
تجارة انتساب موجه سوهاج 323
تجارة انتساب موجه السويس 322.5
علوم سوهاج رياضة 322.5
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 322.5
آداب المنصورة 322
علوم العريش رياضة 322
تجارة انتساب موجه العريش 322
إعلام جنوب الوادي رياضة 322
تجارة انتساب موجه بني سويف 322
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 321.5
زراعة المنصورة رياضة 321.5
تربية نوعية أسيوط 321.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 321.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 321
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 320.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 320
علوم المنيا رياضة 320
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 319.5
تربية الوادي الجديد رياضة 319.5
معهد فني صحى رياضه اسوان 318.5
تربية طفولة مبكرة القاهرة 318.5
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 318.5
زراعة كفر الشيخ رياضة 318
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 317.5
إعلام بني سويف رياضة 317.5
علوم السويس رياضة 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 317.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 317.5
علوم الوادي الجديد رياضة 317.5
تربية أسوان 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 317.5
تربية المنصورة رياضة 317.5
تربية الإسكندرية رياضة 317.5
تربية عين شمس رياضة 317.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 317.5
علوم بني سويف رياضة 317.5
علوم أسيوط رياضة 317.5
علوم دمياط رياضة 317.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 317.5
علوم بور سعيد رياضة 317.5