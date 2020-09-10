قناة الجزيرة تحتفي بالهدم في تركيا 2014 وتشعل الفتنة في مصر

كعادة قناة الجزيرة التي تسعى بكل ما أتت أن تغطي على أى تطور أو بناء يحدث في مصر، يبدو أن الحقد الإخواني لا يهدأ مع كل افتتاح وكل نشاط بل ويشعلون الفتنة خصوصا بعد قرارات التصالح الأخيرة، والتي جاءت أساسا بسبب المخالفات التي تؤثر على تنظيم وتخطيط الدولة.الأمر الذي أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك قاموا بإعادة نشر فيديوهات قديمة للجزيرة وهى تحتفي بمشروع هدم رجب طيب أردوغان الرئيس التركي لأعداد كبيرة من المباني في عام 2014، فقال إسلام عمران أحد رواد تويتر على حسابه:" "أكبر فضيحة بالنسبة لتركيا والجزيرة.. الحملة القومية لإزالة 6 ملايين مبنى في سنة 2014 في تركيا.. وشعارها" نهدم لنبني مستقبل افضل"..وقناة الجزيرة بالتأكيد كانت بتعظم وتشيد بيه وعاملة حفلة عليه.. في تركيا عمل عظيم ونهدم لنبني، انما في مصر يقولك مجزرة ومذبحة".بينما قالت شيماء:" يعني تركيا لما هدت كذا مليون عقار في 2014 كانت سكر محلي، وبتعمل انجاز ولما مصر طبقت القانون علي المخالفين بقت جاية عالغلابة؟..لحظة ياجدعان نفهم بس".وغرّد حساب آخر قائلا:"شوفو خنزيرة دميم وقردوغان بتهدم ملايين البيوت في إسطنبول بيقولو نهدم من أجل بناء المستقبل وأراضي ملك للمواطنين وخرجوهم وعملوا تنموية في المدينة، وكل الخرفان بيتفشخروت بإسطنبول دلوقتي لكن نيجي نعمل كده في مصر، يبقى خراب ودمار وبيوت الغلابة مع أنها أملاك دولة أو مخالفة".