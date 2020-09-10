إحباط بيع 370 أسطوانة بوتاجاز مدعمة بالسوق السوداء
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط 370 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بحوزة مسئول عن مستودع بوتاجاز يجمعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.