المسماري: ملتزمون بوقف إطلاق النار تطبيقًا للمبادرة المصرية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي، تطبيقا للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية، أن القوات المسلحة الليبية لم تبادر بأي هجوم منذ هذا التاريخ، ولكنها احتفظت لنفسها بحق الرد على أي خرق من قبل الميليشيات الأخرى.وفي سياق متصل أعلن "المسماري"، أن المدفعية الليبية أعادت إلى الخدمة صواريخ تكتيكية من طراز "R 17"، بعد صيانتها واختبارها وتدريب العسكريين عليها.ووصف "المسماري"، هذه الصواريخ بالقوية والرادعة، وأن مداها إلى 300 كيلومتر، وأوضح أن الجيش تمكن من صيانة تشكيل قتالي كامل من هذه الصواريخ السوفيتية القديمة، وأن وحدات الجيش جربتها عمليًا.وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تملك 200 صاروخ من هذا الطراز، نصفها مخزن في الشرق والنصف الآخر في الغرب.