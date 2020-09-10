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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث افتتاح فرع لمكتبة مصر العامة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محمد أبو شادي
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد إدارة صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة لبحث سبل التعاون والتنسيق فيما بينهم، ومناقشة آليات افتتاح فرع لمكتبة مصر العامة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد أبوالمجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة، وأحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، واللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهاجر محروس مدير مكتبة أسيوط العامة.
 
كما استعرض الاجتماع إمكانات المحافظة والمكتبات العامة التي بها، بالإضافة إلى ما تقدمه مكتبات مصر العامة من خدمات وأنشطة على مستوى الجمهورية وخططها المستقبلية التي تهدف إلى تحقيقها بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع وما تقوم به من جهود من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن بناء الإنسان المصري.

وعقب اللقاء توجه وفد أمانة مكتبات مصر العامة لزيارة ومعاينة بعض الأماكن المقترحة لافتتاح مقر جديد للمكتبة. 

وأوضح محافظ أسيوط اهتمام المحافظة بالمواطن الأسيوطي في المقام الأول، والعمل على رفع المعاناة وتذليل العقبات، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بقرى ونجوع المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام على نشر الثقافة وعادة القراءة للجميع نظرًا لما تمثله من أهمية في تكوين الهوية والشخصية المصرية، مؤكدًا على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ خطط تحويل المكتبات لمنظومة رقمية لمواكبة التكنولوجية الحديثة، وإتاحة آفاق جديدة لمواطني المحافظة.

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