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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يدعو للوقوف ضد الصين في نزاع «البحر الجنوبي»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:21 م
بومبيو
بومبيو
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دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم الخميس، إلى عدم السماح للصين "بالتحكم بنا" فيما يتعلق بالنزاع في بحر الصين الجنوبي، على حد وصفه.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية- على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- عن بومبيو طلبه لدول الآسيان بتجاوز العبارات واتخاذ أفعال ضد ما وصفه بـ"إرهاب" الصين في بحر الصين الجنوبي المُتنازع عليه، متعهدا بمساندة الولايات المتحدة لهم.

وقد عقد بومبيو مع نظرائه من دول الآسيان مؤتمرا سنويا عبر خاصية الفيديو نظرا لتفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت "واشنطن بوست" أن أربعة من الدول الأعضاء بالآسيان، وهى: الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، إلى جانب تايوان، تتورط في نزاع إقليمي طويل الأمد مع الصين على الممر المائي المزدحم، الذي تدعي الصين سيادتها عليه بالكامل تقريبا.

وعلى الرغم من أن واشنطن لا تدعي أي مطالبات في بحر الصين الجنوبي، فقد قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بفرض عقوبات على مسئولين صينيين بسبب التعزيزات العسكرية لبكين في المنطقة؛ والتي تشمل إنشاء مهبط للطائرات ومحطات رادار ومحطات للصواريخ على جزر شُيدت فوق شعب مرجانية هناك، مما يثير القلق بشأن إمكانية تدخل الصين في حرية الملاحة في المياه الدولية.

ولم تقم الصين أو وزير خارجيتها، وانج يى، الذي كان يشارك في اجتماعات الآسيان، بالرد بشكل فوري، فيما تصرّ بكين على حقها في حماية مصالحها الوطنية، وتتهم واشنطن بالتدخل في الشئون الإقليمية.

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