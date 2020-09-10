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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: مليونا إصابة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:16 م
الدكتور أحمد سالم
الدكتور أحمد سالم
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكد الدكتور أحمد سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الإقليم وصل هذا الأسبوع إلى مرحلةٍ هامةٍ أخرى، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا مليونَيْ حالة.

وقال المنظري، في بيان له اليوم: «نراقب المستجدات التي تُذكّرنا مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نظل يقظين تمامًا أثناء التصدي لهذا الفيروس، وهناك بلدان عديدة قد نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان، لكنها تشهد الآن تسارعًا في وتيرة ظهور الحالات».

وأضاف: «وتشهد بلدان أخرى اتجاهات متزايدة مثل ليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ومع تزايد التجمعات الاجتماعية وحركة تنقُّل السكان، واستئناف السفر الدولي، واستمرار انخفاض مستويات استخدام الكمامات، فربما تصبح عودة ظهور الحالات في جميع أنحاء الإقليم بدرجةٍ ما أمرًا لا مفر منه، والتحدي الذي يواجهنا جميعًا هو تخفيف هذه التدابير بطريقةٍ ووتيرةٍ تقلل من تهديد الصحة العامة».

وشدد المنظري على أنه من المهم الآن أكثر من أي وقتٍ مضى حماية أولئك الذين لم يصابوا بعد، ولا سيّما الفئات الأشد ضعفًا، ومن خلال العمل المُكثَّف من أجل اكتشاف جميع الحالات وعزلها وتتبُّع المخالِطين وإخضاعهم للحجر الصحي، مضيفا: «لن نحد من سريان المرض فحسب، بل سنحد أيضًا من الضغط على المستشفيات حتى تتمكن حالات الإصابة الحرجة بمرض كوفيد-19 والمرضى الآخرون من الحصول على الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها».

واستطرد أن بعض البلدان، مثل العراق والمغرب، أصبحت المستشفيات فيها بالفعل مُثقلة بالأعباء، وبلغت وحدات الرعاية المُركَّزة طاقتها الاستيعابية القصوى، الأمر الذي قد يعرِّض أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات طبية مُنقِذة للحياة إلى عواقب وخيمة، واستشرافًا للمستقبل، هناك العديد من عوامل الخطر الجديدة التي تُمثِّل تحديًا أيضًا لقدرتنا على إحداث تغيير كبير في مسار الجائحة في إقليمنا.

وتابع أن العديد من البلدان بدأت بالفعل فتح المدارس أو هي بصدد القيام بذلك هذا الشهر، ومن المفهوم أنَّ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وغيرهم من موظفي المدارس يشعرون بالقلق إزاء خطر انتشار العدوى بين الطلاب، كما أن العدوى بين أطفال المدارس يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات المراضة المصاحبة، ويوشك أيضًا موسم الإنفلونزا على البدء في كثير من بلدان الإقليم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ذروةٍ جديدةٍ وتزايدٍ في الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.

وقال المنظري إنه للحد من خطر سريان المرض في الأسابيع والأشهر المقبلة، يجب على الأفراد والمجتمعات مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة، لاسيّما في بعض الأماكن مثل المدارس وأماكن التجمعات الاجتماعية والمناسبات العامة الأخرى، ويُعد ارتداء الكمامات باستمرار إحدى أكثر الوسائل فاعلية لحماية أنفسنا وعائلاتنا عندما يتعذَّر التباعد الاجتماعي.

وأضاف: «يجب على البلدان توسيع نطاق تدابير الصحة العامة القائمة، مع التركيز على إجراء الاختبارات وعزل المرضى وعلاجهم، وحماية العاملين الصحيين، وتتبُّع المخالِطين.. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي علينا تنفيذ عمليات إغلاق ذكية موجَّهة لمنع التجمعات الاجتماعية في البؤر الساخنة التي تشهد زيادة كبيرة في سريان العدوى، وسنعمل، خلال الأسابيع المقبلة مع بلدان الإقليم لتقديم الإرشادات بشأن الاستعراضات المرحلية الوطنية لإجراءات كورونا، وستتيح هذه العملية للبلدان إجراء استعراضات دورية لاستجابتها الوطنية ودون الوطنية لمرض كوفيد-19 وتحديد المجالات العملية التي تستلزم اتخاذ إجراءات فورية وتحسينات مستدامة».

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