مطالب بأرقام للرد على استفسارات الطلاب.. و«شوقي»: «سنرد عليها بعد 10 أيام»

طلب عدد من أولياء الأمور والطلاب وجود أرقام مختصرة وأرقام «واتس آب» لكل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية حتى يستطيعون التواصل مع المديرية ويتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بإجراءات ذهاب الطلاب إلى المدارس فى ظل جائحة كورونا.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات خاصة لـ«الدستور »: سوف نعمل على تجميع جميع الأسئلة والاستفسارات ويتم الرد عليها بعد 10 أيام من الآن لعدم قدرتنا على الرد طوال الوقت على جميع الاستفسارات.وردا على استفسارات الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول ما إذا كانت امتحانات الثانوية العامة العام المقبل "أوبن بوك" أم لا، وكيف سيكون وضع الممتحنين في ظل عدم طباعة الكتب، وهل يستخدم الطالب المحتوى الموجود على التابلت؟، قال لـ«الدستور»: إن الطالب سيستخدم المصادر المفتوحة أثناء الامتحان وليس بالضرورة أن يكون من بينها كتاب ورقي، لأن الكتاب الإلكتروني يظل فيه محتوى علمي وهو متاح في يد جميع الطلاب.وكان وزير التربية والتعليم أعلن عن شكل التقييم في الثانوية العام 2021، والذي جاء كالتالي:• سيكون هناك امتحان إلكتروني يتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.• تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.• إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب، على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).• التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة".