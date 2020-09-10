بكين تتهم واشنطن بالعنصرية بعد إلغائها تأشيرات لطلبة صينيين

اتهمت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بممارسة الاضطهاد السياسي والتمييز العنصري، وقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ألغت تأشيرات لأكثر من 1000 طالب وباحث صيني متعللة بمخاطر أمنية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، إن الخطوة الأمريكية التي أعلنت، أمس الأربعاء، هي خرق لحقوق الإنسان.