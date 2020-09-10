جامعة الإسكندرية: 500 مليون جنيه تكلفة إنشاءات الحرم الجديد خلال عام

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الإنشاءات التي تتم في منطقة أبيس تضم مجمع مدارس تشرف عليه جامعة الإسكندرية يسع 5 آلاف طالب، بالإضافة إلى المدينة الرياضية التي تضم جميع الأنشطة الرياضية بالجامعة، ومباني فندقية لضيوف الجامعة، بالإضافة لمدينة الوافدين التي توفر إسكانا طلابيا للشباب والفتيات.جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد على هامش الزيارة التفقدية، التي أجراها الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الجامعة لمباني ومنشآت الجامعة الجديدة بأبيس، للوقوف على آخر المستجدات في مقر الجامعة الجديد، تمهيدًا لافتتاحها.وأضاف أن العمل بدأ في المرحلة الأولى من الجامعة منذ شهر سبتمبر 2019، وحجم الإنشاءات التي تمت حتى الآن تعدى 500 مليون جنيه، خلال عام، مشيرًا إلى أن هناك أعمالا تتم على مدار 24 ساعة لإنجاز العمل والانتقال إلى الحرم الجامعي الجديد هذا العام، مشيرًا إلى أن كلية التربية النوعية سوف تنتقل هذا العام لبدء الدراسة في شهر أكتوبر، وكذلك كلية الطفولة المبكرة التي سوف تبدأ بشكل مؤقت.وأشار إلى أن كلية الفنون الجميلة تخصص لها 4 مبانٍ كبرى لاستيعاب أقسام الكلية المتعددة، بجانب قاعة المؤتمرات الكبرى التي بنيت على مساحة فدان، وتضم متحفا للجامعة، وقاعة للاحتفالات والمؤتمرات، بالإضافة إلى مبنيين يشملان كل ما يخص التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد.وأشار إلى أن الموقع المخصص للمجمع الطبي سيكون بداخله مبنى للعيادات الخارجية لخدمة كليات المجمع الطبي من طب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية والتكنولوجية.