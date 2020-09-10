«بيطري الوادي الجديد»: تسجيل 145 إصابة بالجلد العقدي في الفرافرة

صرح الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، تقوم المديرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز الفرافرة بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 14 و15 سبتمبر، وذلك بكل من مدينة الفرافرة وقرى «النهضة واللواء صبيح والكفاح».وأضاف عوض، أن المديرية سجلت 145 إصابة بمرض الجلد العقدي في قريتي النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة، مشيرًا إلى أن المديرية رفعت درجة الطوارئ وفرضت حظرًا على دخول الماشية على المنافذ الحدودية ومداخل الوادى الجديد، مع استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة في مركزى الفرافرة والداخلة.وكانت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، قررت إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية، كما انتهت المديرية من كافة الإجراءات لتحصين الماشية وفحصها ضد مرض الجلد العقدي واتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة مراكز المحافظة من خلال فرق التحصين المتنقلة والندوات الإرشادية لتوعية المزارعين.