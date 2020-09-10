رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري الوادي الجديد»: تسجيل 145 إصابة بالجلد العقدي في الفرافرة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:56 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
صرح الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، تقوم المديرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز الفرافرة بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 14 و15 سبتمبر، وذلك بكل من مدينة الفرافرة وقرى «النهضة واللواء صبيح والكفاح».

وأضاف عوض، أن المديرية سجلت 145 إصابة بمرض الجلد العقدي في قريتي النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة، مشيرًا إلى أن المديرية رفعت درجة الطوارئ وفرضت حظرًا على دخول الماشية على المنافذ الحدودية ومداخل الوادى الجديد، مع استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة في مركزى الفرافرة والداخلة.

وكانت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، قررت إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية، كما انتهت المديرية من كافة الإجراءات لتحصين الماشية وفحصها ضد مرض الجلد العقدي واتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة مراكز المحافظة من خلال فرق التحصين المتنقلة والندوات الإرشادية لتوعية المزارعين.
«بيطري الوادي الجديد»: تسجيل 145 إصابة بالجلد العقدي في الفرافرة
«بيطري الوادي الجديد»: تسجيل 145 إصابة بالجلد العقدي في الفرافرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

وثيقة تكشف تفاصيل مخطط "إرشاد" الإرهابية لإحداث الفوضى بشوارع مصر

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

عمرها 19 عامًا.. أحمد السنباطي يروي حكاية ألحان والده مع فيروز

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

الصين تكتشف لوحًا حجريًا عمره 190 عامًا

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية

«كانا طفلين».. تفاصيل أول لقاء بين رياض السنباطي وأم كلثوم

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

«مرض في عينه كان سببًا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء