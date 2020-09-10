هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب الغردقة

تعرَّضت صباح اليوم الخميس، منطقة شرق مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، لهزة أرضية خفيفة بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة الثالثة و54 دقيقة صباحًا ومركزها يبعد عن مدينة الغردقة نحو 35 كيلومترًا وعلى عمق 13 كيلومترًا.وأكد مصدر مسؤول في محافظة البحر الأحمر لـ"الدستور" أن مركز عمليات المحافظة لم يتلق أي بلاغات بحدوث أي خسائر في الأرواح أو المنشآت، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي خسائر وجار التأكد ما إذا كان هناك خسائر أم لا.