ألمانيا: نعتزم تقديم مساعدة عاجلة لمخيم «موريا» اليوناني

أعلن وزير العمل الألماني أن حكومة بلاده تعتزم تقديم مساعدة عاجلة محليا بعد الحريق الذي شهده مخيم اللاجئين "موريا" على جزيرة ليسبوس اليونانية.وقال الوزير الاتحادي هوبرتوس هايل اليوم الخميس لقناة "فونيكس" الألمانية: "ما يجب فعله الآن هو إتمام مساعدة عاجلة أولا، لقا ناقشنا ذلك أيضا في الحكومة الاتحادية".وعن استقبال أشخاص من المخيم، قال هايل: "أرى أنه يتعين على ألمانيا إتمام إسهام آخر يستحق الذكر"، لافتا إلى أنه تم العمل بقوة دائما (من قبل ألمانيا)، لاسيما من أجل مساعدة الأطفال والمراهقين، واستدرك قائلا: "ولكن لابد من تطبيق ذلك بشكل أكثر سخاء في ظل الوضع الصعب... يتعين علينا استيضاح ذلك بشكل سريع قدر الإمكان سويا حاليا داخل الائتلاف الحاكم أيضا".وسبب حريق ضخم دمارا شبه كامل في مخيم "موريا" للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، وتحدث مسؤولو السلامة من الحرائق عن التدمير شبه الكامل لمخيم اللاجئين لقناة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية أمس الأربعاء.وكانت رياح قوية بسرعة 60 كيلومترا في الساعة قد تسببت في تأجيج الحرائق. وأفادت منظمات إغاثية ومتطوعون في الموقع بأن بعض مسارات الهروب للأشخاص قطعتها ألسنة اللهب والأدخنة.ويقول مسؤولون أوروبيون إن مصير نحو 12 ألفا و600 مهاجر أصبحوا مشردين الآن من مخيم موريا، يحتاج إلى التعامل معه كأولوية قصوى.