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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 جنود فى هجوم بوسط مالى

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
هجوم بوسط مالي
هجوم بوسط مالي
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قتل 4 جنود في هجوم وقع بوسط مالي إحدى بؤر العنف الرئيسية في البلد الغارق في الحرب منذ سنوات.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية بوزارة الأمن والحكم المحلي في مالي - أن الهجوم الذي لم تتبنه في الحال أي جهة وقع قرب مدينة "آلاتونا" في مقاطعة نيونو.

ويشهد وسط مالي منذ سنوات هجمات إرهابية وأعمال عنف طائفي إضافة إلى عمليات تهريب مختلفة.

يذكر أن هذا الهجوم يعتبر رابع هجوم يستهدف قوات الجيش المالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في 18 أغسطس الماضي بحكم إبراهيم بوبكر كيتا.

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