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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسواق العالمية تدفع البورصة لاسترداد جزء من خسائرها بمستهل التعاملات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية
اكرم عمران
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استردت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جزءًا من خسائرها السوقية لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع- بدعم من عمليات شراء استباقية على خلفية الصعود الكبير لأسواق المال العالمية والأمريكية مساء أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 1962 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12675 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 4202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 1830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 2701 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 40 ألف سهم، 37800 سهم، 59667 سهمًا، 4500 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 2.3 مليون سهم، 23 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 2000 سهم، 50 سهمًا، 7000 سهم، 627.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 135 ألف سهم، 172.3 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، العربية للمحابس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.

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