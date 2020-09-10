الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم وجنين والخليل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا بعد أن داهمت منزله وفتشته، في مخيم عايدة، شمال بيت لحم، كما اعتقلت فلسطينيا من مخيم جنين، عند حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد أن داهمت منزله في المنطقة الصناعية من بلدة بيت أمر، وفتشته وعبثت بمحتوياته.