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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية على «فيسبوك»: «الكلى بـ100 ألف جنيه»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
سيدة تتاجر في الأعضاء
سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في ضبط سيدة كونت تشكيلًا عصابيًّا تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية نظير حصولهم على مبالغ مالية.

توصلت أجهزة الأمن لـ26 شخصًا من المجني عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية، وباستدعاء أربعة منهم أكدوا توسط المتهمين فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

واعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابي.

وقالت المتهمة: «نستقطب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى- فيسبوك- لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، وندفع 20 ألف جنيه للضحية عقب اتخاذ إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، وتمكنت من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين».

وعثر بحوزة المتهمة على: «4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم، 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين، 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين، دفتر إيصالات أمانة على بياض، شهادات وتذاكر طبية روشتة صادرة من بعض المستشفيات، 4 نماذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع».

وضبطت أجندة صغيرة بها مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم، حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات، هاتفي محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى، مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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