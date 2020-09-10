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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعترف بالتقليل من «تهديد كورونا»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
ترامب
ترامب
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اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قلل من التهديد الذي يشكله فيروس كورونا كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، بحجة أنه يريد "السيطرة على مشاعر الهلع والذعر" بشأن تفشي الفيروس من خلال التقليل علنًا من تهديده لأدنى حد ممكن.

جاءت تصريحات ترامب للصحفيين -حسب ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي انتقادات متجددة بشأن تعامله مع الوباء بعد تسريب تسجيلات صوتية لمقابلاته مع الكاتب الصحفي الأمريكي بوب وودوارد لكتاب جديد بعنوان "الغضب".

وفي التسجيلات، أقر ترامب سرا بأن كوفيد-19 كان "قاتلا" في أوائل فبراير الماضي، على الرغم من رفضه علنا للمخاوف بشأن الفيروس في ذلك الوقت.

ولدى سؤاله عما إذا كان يقلل من خطورة الفيروس أو يضلل الجمهور لتجنب الذعر، قال ترامب: "قلت ذلك من أجل الحد من الذعر، ربما هذا هو الأمر".

وتابع قائلا "الحقيقة هي أنني مشجع لهذا البلد، أنا أحب بلدنا، لا أريد أن يخاف الناس، لا أريد أن أخلق الذعر، كما تقولون، وبالتأكيد لن أقود هذا البلد أو العالم إلى حالة من الهيجان".

وأضاف ترامب "نريد إظهار الثقة، وإظهار القوة كدولة".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن ترامب لم يعترض على فكرة أن جهوده للتقليل من خطر الفيروس كانت جزءًا من استراتيجية مقصودة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي "لا نريد أن نشعر بالذعر، لن نشعر بالذعر، وهذا بالضبط ما فعلته، كنت منفتحًا وصريحا جدًا، سواء مع وودوارد أو أي شخص آخر".

وأشارت ذا هيل إلى أن هذه التصريحات هي أول رد فعل لترامب على الضجة التي أثيرت بشأن تصريحاته لوودوارد في الكتاب القادم بعنوان "الغضب" المقرر صدوره الأسبوع المقبل، وتم نشر التسجيلات الصوتية من مقابلات وودوارد مع ترامب في وقت سابق أمس، أخبر فيها ترامب وودوارد بأنه "أراد دائمًا أن يقلل من دور الفيروس لتجنب إثارة الذعر.

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