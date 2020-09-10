رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المنشآت الجديدة بأبيس

تفقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الجامعة، مباني ومنشآت الجامعة الجديدة بأبيس، للوقوف على آخر المستجدات في مقر الجامعة الجديد، تمهيدًا لافتتاحها.يأتى هذا ضمن خطة الإحلال والتجديد للمنشآت المتهالكة لكليات الجامعة، وكذلك الكليات المطلوب إخلائها، وهى الخطة التى وضعتها الجامعة وعملت عليها لأكثر من عامين لتحقيق رؤيتها الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية واستيعاب أكبر عدد من الطلاب، وتطوير منظومة مبانى الجامعة الموجودة فى أماكن كثيرة متفرقة داخل المحافظة مما يلقى عبئا كبيرًا على ميزانية الجامعة نتيجة سوء حالة الإنشاءات وتكرار كل خدمة مقدمة، سواء من حيث صيانة المنشآت أو القوى البشرية التى تحتاجها هذه الكليات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الانتقال وتخفيف الضغط على قلب المحافظة.وكانت المرحلة الأولى لهذه الإنشاءات تضمنت مبنى لكليتى التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة وبلغت نسبة وكلية الفنون الجميلة وملحقاته، ومبنى كلية الألسن واللغات التطبيقية، وكلية الطب البيطرى قد انتقلت بالفعل إلى أرض الجامعة بمنطقة أبيس.ومن المقترح نقل الكليات ذات التخصصات البينية أو المشتركة، إلى مكان واحد، بما يفيد التكامل المنشود والاستغلال الأمثل للموارد والصالح العامة للجامعة والطلاب والعملية التعليمية.