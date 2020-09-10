بعد قليل.. «الصحة» و«التعليم» تعلنان خطة حماية الطلاب من كورونا

تعقد وزارة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية المقرر اتخاذها قبل بدأ العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية.يحضر المؤتمر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستج.