التعليم: لا تغيير في مكافآت الامتحانات المعلمين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في مكافآت الامتحانات المعلمين.وقال شوقي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إن العام الدراسي القادم هو عام تقدير المعلم.كان شوقي كشف عن خطة الوزارة للنهوض ومكافأة المعلمين، وجاءت كالتالي:- تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد 2.0.- توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة- مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.