تعرض المساعدة وتستبدل الفيزا.. حبس «عصابة» سرقة المواطنين في عين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، اليوم الخميس، بحبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدتين تخصص سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي لسحب الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بقيام «ز. خ»، 66 سنة، «ه. ط»، 37 سنة؛ لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الألي، عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم في سحب الأموال من الماكينات، ومغافلتهم واستبدالها بكروت آخرى، وسحب الأموال من حساباتهم الشخصية عقب التحصل منهم على الرقم السري.بإعداد الأكمنة في أماكن ترددهم بها، تمكن الرائد محمد عادل بقسم عين شمس، من القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بجوار ماكينة الصراف الآلي بشارع عبد الحليم محمود بدائرة القسم، وبحوزتهم 7 كروت و3000 آلاف جنيها.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بأن الأموال المضبوطة معهم من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.