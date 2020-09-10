العراق يدرس إعادة النظر فى استثمار الحقول النفطية الصغيرة

صرَّح وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، بأنَّ وزارة النفط تدرس إعادة النظر باستثمار الحقول النفطية الصغيرة بسبب تكلفة الإنتاج العالية.وقال عبدالجبار لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر، اليوم الخميس إن هناك مناقشات في وزارة النفط بشأن هذا الموضوع، إذ توجد حقول صغيرة تكلفة الإنتاج فيها مرتفعة تحاول الدوائر المختصة في وزارة النفط إعادة النظر بعقودها.وذكر أن لدى الوزارة عقودًا مستمرة مع شركات التراخيص لا يمكن إيقافها، لأن ذلك فيه تبعات تجارية واقتصادية على العراق، مشيرا إلى أن معظم شركات جولات التراخيص كانت متعاونة فـي المرحلة الحالية وتحملت تأخير سداد مستحقاتها المالية، لأنها تفهمت معطيات السوق والوضع الاقتصادي العراقي، وتتعامل مع وزارة النفط بانضباط عالٍ وتعاون كبير.وأضاف عبدالجبار أن وزارة النفط مستمرة في خطط استكشاف النفط الخام وتطوير القدرات الإنتاجية رغم تفشي جائحة كورونا والالتزام باتفاق خفض الإنتاج في إطار "أوبك بلاس"، لأن هذا الأمر يعزز مكانة العراق في سوق الطاقة.ورجح الوزير العراقي أن يشهد منتصف عام 2022 إدخال الوحدة الأولى من مصفاة كربلاء مرحلة الإنتاج بطاقة 70 ألف برميل يوميا رغم المعوقات كجائحة كورونا والتظاهرات.