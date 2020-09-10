إسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا بلغ 3904 حالات خلال آخر 24 ساعة.وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الأول الثلاثاء تسجيل 3392 حالة يومية، وكان هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات.وإجمالا، سجلت إسرائيل أكثر من 142 ألف إصابة بكورونا، و1054 حالة وفاة. ويوجد حاليا أكثر من 31 ألف حالة نشطة، توصف حالة 477 منها بالخطيرة.من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الخاص بمتابعة أزمة كورونا قد يدرس خلال اجتماع مقرر اليوم احتمال فرض إغلاق شامل أو قيود مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأسبوع المقبل.