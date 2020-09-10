وزير التعليم: إعلان ضوابط مجموعات التقوية 20 سبتمبر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سترسل كل التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت، والجداول المدرسية، ونظم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل إدارية أخرى إلى المديريات والإدارات التعليمية بعد يوم الأحد 20 سبتمبر.وطالب الوزير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدم تداول اجتهادات أو شائعات مدسوسة، وعلى جميع من يعمل في المنظومة التعليمية الانتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية.