8 محفزات للقلق والتوتر عليك تجنبها

1- تناول فنجان القهوة:



2- تناول الخمور:



3- عدم تناول الماء الكافي:



4- نظامك الغذائي غير متوازن



5- ارتفاع درجة الحرارة:



6- أنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم:



7- أنت تعيش في مدينة



8- أنت محاط بالفوضى:



اضطرابات القلق هي أكثر الأمراض العقلية شيوعًا، حيث نشعر جميعًا بالقلق إزاء ظروف معينة، ولكن إذا كنت تعاني من مشاعر التوتر أو القلق دون سبب واضح، فقد يكون أحد هذه المحفزات اليومية الخفية هو السبب في إثارة القلق.إليك ما تحتاج إلى معرفته حول إدارة هذه المحفزات ومنع تصعيد مشاعرك حسب موقع reader's digest، وتشرح نيكي مارتينيز، عالمة النفس في شيكاغو أسباب القلق لدى بعض الأشخاص:الكافيين يجعل الجسم عصبيًا ومتوترًا ويؤدي إلى استجابة القتال أو الهروب". أظهرت دراسة من المجلة البريطانية للطب النفسي أن الإفراط في تناوله على اللاتيه والإسبريسو يؤدي إلى ظهور أعراض لا يمكن تمييزها عن اضطراب القلق.الصداع الشديد والغثيان ليسا الآثار اللاحقة للإفراط في الشرب يعتبر الإفراط في تناول الكحوليات أحد الأسباب الرئيسية للقلق.إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فسيكون لديك أكثر من مجرد جفاف في الفم حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في المزاج.عدم الحصول على جميع العناصر الغذائية، وخاصة فيتامينات ب، يمكن أن يفسد مزاجك ويجعلك تشعر بالقلق دون سبب على ما يبدو.يمكن للحرارة الشديدة أن تجعل أي شخص عصبيًا إنه يجففك، ويستنزف طاقتك، ويدمر قدرتك على التركيز يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أيضًا إلى تسريع تنفسك ومعدل ضربات قلبك.يمكن أن يسبب التوتر والقلق مشاكل في النوم ولكن قلة النوم يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب أو اضطرابات القلق.من المؤكد أن الأصوات العالية والحشود المزعجة يمكن أن تجعلك تشعر بالتوتر والقلق.قد يبدو المنزل الفوضوي ليس بالأمر المهم، ولكنه قد يكون في الواقع مصدرًا خفيًا لقلقك.