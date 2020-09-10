بعد قليل.. نظر أمر منع التصرف في أموال «حسن نافعة»

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري، اليوم الخميس، أمر منع التصرف في أموال حسن نافعة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.كانت المحكمة قررت الجلسة قبل الماضية وقف قرار أمر المنع من التصرف في جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودوعة في البنوك وهى 22 ألف دولار في البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.