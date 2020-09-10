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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: فرص عمل للعائدين من الخارج بالتعاون مع «التخطيط»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
هالة السعيد و نبيلة
هالة السعيد و نبيلة مكرم
وفاء علي - أميرة ممدوح
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استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لعقد اجتماع ثنائي بهدف استكمال جهود العمل المشترك في إطار المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة "نورت بلدك" التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم من جهود خلال الفترة الماضية تضمنت استقبال وحصر المسجلين باستمارة "نورت بلدك" من المصريين العائدين من الخارج، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تحوي المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن تقديرها للتعاون المثمر مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في مبادرة " نورت بلدك" حيث تم العمل خلال الفترة الماضية في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة طرح استمارة نورت بلدك وإتاحتها إلكترونيا مما مكن عدد كبير من المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من انتشار فيروس كورونا للتسجيل بها، وعكف فريق العمل المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط على تحليل بيانات العائدين من الخارج لتحديد مؤهلات كل فرد واحتياجاته المهنية حتى تتوافق مؤهلات مع احتياجات سوق العمل الداخلي لكي نتمكن من إيجاد فرص عمل حقيقية لجميع من سجل باستمارة نورت بلدك.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن العمل في إطار تنفيذ مبادرة "نورت بلدك" يسير بشكل جيد نتيجة التعاون المثمر مع الجهات المعنية، كذلك التعاون مع المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، وقد تم نتيجة ذلك افتتاح المرحلة الثانية للمنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية «داون تاون دلتا» أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، لرجل الأعمال المصري بأمريكا المهندس أشرف دوس، وجاء على إثرها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار القائمة على مشروع «داون تاون دلتا»، لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج ضمن مبادرة «نورت بلدك»، محل المشروعات المملوكة للشركة، وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجيستية بالغربية وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها، وتم الاتفاق على توظيف عدد من العائدين من الخارج من محافظة الغربية في تخصصات مختلفة بالمشروع.

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