ضبط مصنع «عصير مضروب» في الفيوم

ضبطت حملة تموينية في الفيوم مصنعًا لتعبئة عصير مجهول المصدر يقلِّد علامات تجارية شهيرة ومن دون ترخيص من الجهات المعنية.وجرى ضبط كميات كبيرة من العصير والزجاجات الفارغة والاستيكارات المطبوعة.وتحرر محضر برقم 20342 مركز الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.