ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 11.6% في أغسطس

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين 11.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، محققة مكاسب للشهر الخامس على التوالي، في الوقت الذي تخطت فيه أكبر سوق للسيارات في العالم مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات ارتفعت 2.19 مليون سيارة الشهر الماضي. وما زالت المبيعات إجمالا منخفضة 9.7 بالمئة في أول ثمانية أشهر من العام عند 14.55 مليون سيارة.ونمت مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة في الصين 25.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 109 آلاف وحدة في أغسطس، في إشارة واعدة لمصنعي السيارات في أنحاء العالم والذين استثمروا بكثافة في السيارات الكهربائية في السوق.ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات بيع 1.1 مليون سيارة تعمل بمصادر الطاقة الجديدة في العام الجاري، بانخفاض بنحو 11 بالمئة مقارنة معالعام الماضي.وتشمل المركبات العاملة بالطاقة الجديدة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.