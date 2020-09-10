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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التربية الكويتية: حصر الوافدين العالقين في الخارج لبحث إعادتهم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
وزارة التربية الكويتية
وزارة التربية الكويتية
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طلبت وزارة التربية الكويتية، المناطق التعليمية بمحافظات الكويت الست، حصر أسماء العاملين من غير الكويتيين ممن هم خارج البلاد، وإرسالها إلى قطاع التعليم العام بشكل مهم وعاجل جدا.

وقال وكيل التعليم العام بوزارة التربية الكويتية أسامة السلطان - في خطاب رسمي وجهه إلى المناطق التعليمية، وإدارة التعليم الديني، وموجهي المواد الدراسية، اليوم الخميس- إنه نظرا لبدء دوام العاملين بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي 2020 2021، يجب حصر أسماء العاملين لدى كل مركز عمل فئة غير كويتي ممن هم خارج البلاد، على أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال والرد خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وكشفت مصادر تربوية كويتية مطلعة، عن أن وزارة التربية الكويتية تهدف من حصر أسماء العاملين فيها، خاصة المعلمين والمعلمات؛ لتجهيز كشف بها، ومن ثم التنسيق مع وزارة الداخلية، لإيجاد آلية وإمكانية إعادتهم قبل انطلاقة الدراسة بالنسبة للطلبة في 4 من أكتوبر المقبل.

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