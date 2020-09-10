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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس أسقف المنيا يترأس اجتماعه الأسبوعي اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:50 ص
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص؛ مساء اليوم؛ اجتماعه الأسبوعي « أونلاين ».

ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق عظاتهم الأسبوعية أون لاين؛ فيما استأنف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اجتماعه الأسبوعي الأربعاء بحضور شعبي وبإجراءات احترازية مشددة.

وفي سياق أخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو يطلق عليه مسمى عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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