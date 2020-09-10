2582 إصابة جديدة و44 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 2582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 145 ألفا و612 إصابة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس - بأن البلاد سجلت 44 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3023 شخصا.ووفقا للبيانات فإن هناك ألفا و174 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 65 ألفا و877 حالة.وشهدت منطقة (خاركيف) أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حيث سجلت 339 إصابة تليها العاصمة (كييف) بـ298 إصابة ثم منطقة (ترنوبل) بـ252 إصابة يليها منطقة (لفيف) بـ183 ثم (إيفانو فرانكيفسك) بـ143 حالة ومنطقة (تشيرنيفتسي) بـ134 إصابة.