كازاخستان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 106 آلاف و584 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان، نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- إن البلاد سجلت أيضا في الفترة ذاتها 206 حالات شفاء تام من المرض مما رفع إجمالي عدد المتعافين في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 100 ألف و248 حالة.