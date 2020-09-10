زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرقي روسيا.وذكرت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة أنه تم رصد الزلزال في الساعة 0111 بتوقيت موسكو (2211 بتوقيت جرينتش) على بعد 77 كيلومترا شرق سيفيرو-كوريلسك.وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 62 كيلومترا.وأوضح البيان أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).