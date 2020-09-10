95.7 ألف إصابة بكورونا في الهند

سجلت الهند 95 ألفا و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و465 ألفا و864 حالة.وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (إنديا توداي) الهندية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا 1172 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و62 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد حاليًا 919 ألفا و18 حالة نشطة، وتعافى حوالي 3 ملايين و471 ألفا و784 شخصا حتى الآن من العدوى.