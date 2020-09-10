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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7 إصابات جديدة بكورونا في الصين

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم، إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم التاسع من سبتمبر، ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وأعلنت اللجنة أيضا عن 15 حالة جديدة حاملة للفيروس دون أن تظهر عليها أعراض المرض، ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق. ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153 في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.

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