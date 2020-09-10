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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

35816 إصابة و1075 وفاة بكورونا في البرازيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت البرازيل تسجيل 35 ألفا و816 إصابة و1075 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - في إحصائية جديدة، اليوم الخميس - بارتفاع حصية الإصابات بكورونا في البلاد 4 ملايين و197 ألفا و889 حالة.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل بعد أن تراجع سابقا بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت 1075 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى 128 ألفا و539 شخصا، كما شهد معدل الوفيات اليومية بالتالي أيضا زيادة كبيرة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث حصيلة ضحايا جائحة كورونا.

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