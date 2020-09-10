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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

155 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت كوريا الجنوبية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 21 ألفا و743 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل أكثر من 100 إصابة في ظل استمرار العدوى الجماعية على مستوى البلاد، بيد أنه ظل أقل من 200 إصابة لليوم الثامن على التوالي، بعد أن وصل إلى ذروته يوم 27 أغسطس الماضي(441 إصابة).

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض أنه من بين الـ155 إصابة الجديدة، كانت هناك 141 إصابة محلية و14 إصابة وافدة من الخارج، ومن بين الـ 14 إصابة الوافدة، تم تأكيد 4 إصابات منها في أثناء إجراءات الحجر الصحي، بينما اكتشفت الـ10 إصابات المتبقية أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.

وأشار إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا إلى 346 حالة وفاة، وارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة إلى 169 حالة.. لافتا إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 17 ألفا و360 حالة.

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