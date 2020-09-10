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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على جثة صحفى مقطوع الرأس فى المكسيك

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:38 ص
جثة صحفى مقطوع الرأس
جثة صحفى مقطوع الرأس بالمكسيك
وكالات
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أفادت تقارير صحفية بأنه تم العثور على جثة صحفي يدعى خوليو فالديفيا مقطوع الرأس في شرق المكسيك.

وذكرت صحيفة "الموندو" أن الصحفي كان ضحية جريمة "قتل جبانة"، واشارت تقارير صحفية إلى أن فالديفيا كان قد تلقى تهديدات منذ عدة أشهر.

وعثرت الشرطة على جثة الصحفي ودراجته النارية بالقرب من قضبان سكك حديدية في بلدة موتزورونجو على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مكسيكو سيتي.

وقالت الموندو إن مكتب الادعاء العام بدأ التحقيق في القضية.

وتعتبر المكسيك من أخطر الدول بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة. وتشير منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أن أربعة صحفيين لقوا حتفهم في المكسيك هذا العام.

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