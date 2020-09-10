البر الرئيسى الصينى: لا إصابات محلية جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بـ«كوفيد-19» يوم الأربعاء.وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن سبع حالات إصابة مؤكدة بالمرض وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت في الوقت نفسه.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يُشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.