زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزر شرق روسيا
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:41 ص
وكالاتطباعة
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة، ليل الخميس، مدينة سيفيرو- كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرق روسيا.
وذكرت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة، أنه تم رصد الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت جرينتش) على بعد 77 كيلومترًا شرق سيفيرو-كوريلسك.
وأضافت إدارة وزارة الطوارئ، أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترًا، وبلغت قوته 4.3 درجة، لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات.
وأوضح البيان، أنه لم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.
وذكرت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة، أنه تم رصد الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت جرينتش) على بعد 77 كيلومترًا شرق سيفيرو-كوريلسك.
وأضافت إدارة وزارة الطوارئ، أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترًا، وبلغت قوته 4.3 درجة، لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات.
وأوضح البيان، أنه لم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.