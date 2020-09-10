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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الصين للملك سلمان: سنعمل مع السعودية على تطوير لقاحات ضد كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
وكالات
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في اتصال مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن بكين ستعمل مع الرياض لضمان إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا في كل دول العالم.

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن شي جين بينغ قال خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجري أمس إن الصين ستواصل العمل مع السعودية على الدراسات وعمليات التطوير الخاصة باللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19، مشيرا إلى أن الطرفين يجب أن يكثفا الاتصالات والتنسيق بينهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة G20 من أجل جعل الأمصال "خيرا عاما عالميا متاحا لكل الدول وكل الشعوب".

وشدد الرئيس الصيني على أن السعودية، وفي ظل الضربة المفاجئة التي وجهها تفشي COVID-19، دعمت كفاح بلاده ضد الجائحة، بينما قدمت الصين بشكل نشط مساعدة مادية للمملكة في تجاوز الصعوبات التي واجهتها.

وأضاف أن الجائحة عدو مشترك بالنسبة إلى البشرية كلها، ولا يمكن التغلب على الفيروس إلا عن طريق الوحدة والتعاون بين كل دول العالم.

وتابع أن الصين ستواصل، في الوقت الذي لا يزال فيه التفشي ينتشر في العالم، تقديم دعم كامل لجهود السعودية في مكافحة جائحة COVID-19 وتطبيق التعاون في مجال الدراسات والتطويرات الخاصة باللقاح، ومساعدة المملكة في استئناف عملها وإنتاجها.

وأردف أن الصين تقدر الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية باعتبارها رئيسة لمجموعة G20 لتعزيز التعاون بين أعضائها، فيما اعتبر أن العلاقات الثنائية بين الصين والمملكة شهدت منذ إقامتها قبل 30 عاما تقدما ملموسا.

وأشار شي جين بينغ في هذا السياق إلى أن الصين مستعدة للعمل مع السعودية على تنسيق مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" مع برنامج الإصلاحات السعودية "رؤية 2030".

بدورها، ذكرت وكالة "واس" السعودية أن الملك سلمان بحث مع الرئيس الصيني "جهود مجموعة دول العشرين ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة لمواجهة آثار جائحة كورونا".

وأشار الملك سلمان في هذا السياق إلى "حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة".

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات".

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