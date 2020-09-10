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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: إصابة السياسى والوزير السابق محمد عبو وزوجته بكورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
الوزير السابق محمد
الوزير السابق محمد عبو
وكالات
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قالت وسائل إعلام تونسية إن السياسي ووزير الدولة السابق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو وزوجته النائبة بالبرلمان سامية عبو، قد أصيبا بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل الإعلام بأن حالة الزوجين عبو الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث دخلا في حجر صحي، بعد أن خضعا لتحاليل طبية كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار مصدر طبي في تصريح لإذاعة "موازييك" بأنه لم تظهر على عبو وزوجته أية أعراض.

وترتفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تونس بشكل غير مسبوق، حيث وصل عدد الحالات الجديدة يوم الثلاثاء إلى 293 خلال 24 ساعة، وفق إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة التونسية، وهي أعلى نسبة منذ بداية تفشي الفيروس في مارس الماضي.

وفي السياق، حذرت عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في تونس، جليلة بن خليل، من أن الوضع الوبائي بدأ يتحول إلى حرج.

وقالت جليلة بن خليل في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، إن "الوضع بدأ يتغير إلى حرج بسبب تزايد حالات الوفيات وعدد المصابين الذين تستوجب وضعياتهم إيواءهم في المستشفيات".

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