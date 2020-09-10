جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أقراص ترامادول وحشيش

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدر وكمية من الحشيش وكمية من الأوراق المعدة لتزوير اليورو بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.ففى المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو إشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى الراكب مصري قادم من إيطاليا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفي.وبالعرض على عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أميرة طلبة، مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 100 قرص من أقراص الترامادول المخدر مخبأة داخل أكياس البن وكمية من عملات فئة 50 يورو معدة للتزوير بين طيات الملابس بحقائبه.وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران اليونانية القادمة من أثينا اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في الراكب فرنسي من أصل مغربي والذي بدا عليه الارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفي.وبالعرض على عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد وعماد صلاح مأمورى تفتيش الركاب لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود لفة حشيش بوزن 25 جرام مخبأة فى مكان حساس أسفل الملابس الشخصية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 82 و79 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.