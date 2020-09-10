الأسهم اليابانية ترتفع بـ 0.70% في بداية التعامل فى طوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وزاد نيكي 0.70 % مسجلا 23193.47 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60 % ليصل إلى 1615.05 نقطة.وسجلت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء، أقل مستوياتها فيما يزيد عن أسبوع في ظل عزوف عن المخاطر عالميا مع استمرار خسائر شركات التكنولوجيا ذات الثقل في الولايات المتحدة.وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.04 % إلى 23032.54 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 % إلى 1605.40 نقطة، والمؤشران عند أدنى مستوياتهما منذ 28 اغسطس.وأغلقت وول ستريت منخفضة الليلة الماضية مع استمرار خسائر أسهم التكنولوجيا ليبدأ المؤشر ناسداك عملية تصحيح.وتوقف الاتجاه الصعودي الذي قادته اسهم التكنولوجيا وإجراءات التحفيز في الأسبوع الماضي ونزل المؤشر ناسداك % من ذروة قياسية للإغلاق مع جني مستثمرين الأرباح بعدما صعد المؤشر نحو 70 % من مستوياته المتدنية بسبب الجائحة.واقتفت أسهم التكنولوجيا المدرجة في طوكيو إثر الخسائر لكن نائب رئيس إدارة الاستثمار في أبردين ستاندرد انفستمنتس هيساشي أراكاوا قال إن مدى التراجع أقل نسبيا لأن تقييمات أسهم التكنولوجيا في اليابان ليس مبالغا فيها كما هو الحال في الولايات المتحدة.ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 2.87 % ليسجل خسائر للجلسة الخامسة على التوالي.ويتراجع السهم منذ أن صرحت مصادر لرويترز ووسائل إعلامية أخرى في أواخر الأسبوع الماضي بأن المجموعة اشترت حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا الأمريكية بالإضافة إلى شراء عقود خيارات.ونزل سهما سوني كورب وطوكيو إلكترون نحو 2% لكل منهما.