مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الثالث من «النافذة الإعلامية»

صدر عن قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية العدد الثالث من "النافذة الإعلامية"، بعنوان "إبداع المعرفة الرقمية"، وهى نشرة إعلامية تهدف إلى التعريف بأهم أنشطة المكتبة وتسليط الضوء على أبرز الفعاليات والندوات والإصدارات التي قامت بها.وفى كلمته الافتتاحية للعدد، أكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، في الرسالة التي وجهها من خلال النافذة الاعلامية: "إن شكل العالم قد تغير ولن يعود مثلما كان عليه، قبل أن يعرف الفيروس المستجد كوفيد- 19 طريقه إلى الكون".وأشار إلى أن الخدمات الثقافية ستكون على فضاء الإنترنت، فمع انتشار الفيروس سعت الكثير من المؤسسات الثقافية إلى تقديم خدماتها المتنوعة إلكترونيا، من كتب، وخدمات مكتبية، إلى الفنون، والعروض الموسيقية.وأكد على أن ما يحدث في مصر حاليًا إنما هو خدمة جليلة لمستقبل الدولة، وتحويلها إلى دولة رقمية، كما كانت حكوماتها تسعى عبر السنوات الأخيرة، فضلًا عن استخدام وسائل المجتمع الحديث، والأخذ بأساليب العلم وطرائق المعرفة.وتتضمن النافذة، التي تأتى في 48 صفحة، مجموعة من الملفات الرئيسية التي تركز على أهم المحاور التي قامت بها المكتبة في أنشطتها وفعالياتها الرقمية خلال ذروة انتشار الفيروس المستجد كورونا، وتفاعل الكثير من الشباب والباحثين ومتابعي أنشطة المكتبة معها.وحرصت النافذة على إلقاء الضوء على فوز مكتبة الإسكندرية من قبل الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وتقديرا للأنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبة، يأتي ذلك الفوز تأكيدًا على القدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها المكتبة ليبقى دائما شعارها العلم متاح رغم أي معوقات.كما ألقت النافذة الإعلامية الضوء على مبادرة "معاك في البيت" وهى جولات حية من داخل المكتبة أطلقها قطاع التواصل الثقافي، في إطار الجهود التي تبذلها المكتبة لتوصيل خدماتها الثقافية والتنويرية عن بعد لكل روادها داخل مصر وخارجها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.وعرضت النافذة ملفًا كاملًا عن ساحر الجرانيت الفنان الراحل آدم حنين، حيث وعت المكتبة قيمةَ هذا الفنان، وسَعت إلى أن تضم بين جناباتها معرضًا دائمًا للفنان آدم حنين، وأفردت له على جدرانها أكثر من ثلاثين لوحة على ورق البردي وغيره، ما بين ملونة أو أبيض وأسود بأحجام مختلفة، حيث تعكس هذه الأعمال أسلوبه الفني المتفرد طوال مشواره.