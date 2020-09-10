رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الثالث من «النافذة الإعلامية»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:07 ص
النافذة الإعلامية
النافذة الإعلامية
نضال ممدوح
طباعة
صدر عن قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية العدد الثالث من "النافذة الإعلامية"، بعنوان "إبداع المعرفة الرقمية"، وهى نشرة إعلامية تهدف إلى التعريف بأهم أنشطة المكتبة وتسليط الضوء على أبرز الفعاليات والندوات والإصدارات التي قامت بها.

وفى كلمته الافتتاحية للعدد، أكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، في الرسالة التي وجهها من خلال النافذة الاعلامية: "إن شكل العالم قد تغير ولن يعود مثلما كان عليه، قبل أن يعرف الفيروس المستجد كوفيد- 19 طريقه إلى الكون".

وأشار إلى أن الخدمات الثقافية ستكون على فضاء الإنترنت، فمع انتشار الفيروس سعت الكثير من المؤسسات الثقافية إلى تقديم خدماتها المتنوعة إلكترونيا، من كتب، وخدمات مكتبية، إلى الفنون، والعروض الموسيقية.

وأكد على أن ما يحدث في مصر حاليًا إنما هو خدمة جليلة لمستقبل الدولة، وتحويلها إلى دولة رقمية، كما كانت حكوماتها تسعى عبر السنوات الأخيرة، فضلًا عن استخدام وسائل المجتمع الحديث، والأخذ بأساليب العلم وطرائق المعرفة.

وتتضمن النافذة، التي تأتى في 48 صفحة، مجموعة من الملفات الرئيسية التي تركز على أهم المحاور التي قامت بها المكتبة في أنشطتها وفعالياتها الرقمية خلال ذروة انتشار الفيروس المستجد كورونا، وتفاعل الكثير من الشباب والباحثين ومتابعي أنشطة المكتبة معها.

وحرصت النافذة على إلقاء الضوء على فوز مكتبة الإسكندرية من قبل الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وتقديرا للأنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبة، يأتي ذلك الفوز تأكيدًا على القدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها المكتبة ليبقى دائما شعارها العلم متاح رغم أي معوقات.

كما ألقت النافذة الإعلامية الضوء على مبادرة "معاك في البيت" وهى جولات حية من داخل المكتبة أطلقها قطاع التواصل الثقافي، في إطار الجهود التي تبذلها المكتبة لتوصيل خدماتها الثقافية والتنويرية عن بعد لكل روادها داخل مصر وخارجها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

وعرضت النافذة ملفًا كاملًا عن ساحر الجرانيت الفنان الراحل آدم حنين، حيث وعت المكتبة قيمةَ هذا الفنان، وسَعت إلى أن تضم بين جناباتها معرضًا دائمًا للفنان آدم حنين، وأفردت له على جدرانها أكثر من ثلاثين لوحة على ورق البردي وغيره، ما بين ملونة أو أبيض وأسود بأحجام مختلفة، حيث تعكس هذه الأعمال أسلوبه الفني المتفرد طوال مشواره.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

موعد فتح الطيران السعودى

بالأرقام.. رئيس الوزراء يفند أكاذيب الإخوان حول «التصالح فى مخالفات البناء»

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

موعد فتح الطيران السعودى

فضيحة جديدة للجزيرة.. ضابط «ابن بلد» يحول احتجاجات باعة في الإسكندرية إلى هتاف «تحيا مصر»

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بالإسكندرية

طرق استعلام مخالفات المرور مصر 2020

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020

سعر متر التصالح بعين شمس فى مخالفات البناء

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الثالث من «النافذة الإعلامية»

«خارج المجموع» ثانى عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.. الليلة

الرزاز يحاضر عن الإرهاب وعلاقته بالفن أونلاين.. اليوم

«فويس باند» يحيى أمسية فنية بـ«السحيمى».. الليلة