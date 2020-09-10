اليابان: 1412 وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 73 ألف إصابة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان 73 ألفا و266 إصابة حتى الساعات الأخيرة من أمس الأربعاء.وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 1412 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.كما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة النشطة إلى 8134 حالة.وتعافى 63 ألفا و720 شخصا من مرض "كوفيد- 19"، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 33 أسبوعًا.