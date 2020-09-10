«خارج المجموع» ثانى عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.. الليلة

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية٬ ثانى فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف مصرى" بالعرض المسرحى "خارج المجموع".العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، برئاسة المخرج محمد مرسى، حيث يعيش جمهور الإسكندرية لمدة 45 دقيقة مع عرض واقعي يتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع وأثر ذلك على الآخر حتى لو كان على سبيل المزاح."خارج المجموع" البطولة للفنانين: إسلام عوض، محمد الكوتي، سارة فؤاد، إسلام وسوف، أحمد عبد الجواد، محمد فاروق، ديكور رشا غطاس، موسيقى محمد شحاتة، مساعد مخرج خلود محمد، ومخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.